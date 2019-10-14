***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2019 10:56
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTT22022 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,53
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT22022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.210.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 2,30137 971.408,28 Evet
2 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 2,30137 971.408,18 Evet
3 14.10.2019 11.10.2019 14.10.2019 2,30137 971.408,16 Evet
4 11.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 2,30137
5 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 2,30137
6 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 2,30137
7 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 2,30137
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTT22022 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792891
BIST