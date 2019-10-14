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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.10.2019 10:55
GÜNCEL HABERLER

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFERTTA1911 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 6.KUPON ÖDEMESİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 51.890.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 51.890.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTA1911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.04.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.04.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.890.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 2,22466 1.154.376 Evet
2 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 2,22466 1.154.376 Evet
3 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 2,22466 1.154.376 Evet
4 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 2,22466 1.154.376 Evet
5 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 2,22466 1.154.376,04 Evet
6 14.10.2019 11.10.2019 14.10.2019 2,22466 1.154.376,04 Evet
7 11.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 2,22466
8 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 2,22466
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFERTTA1911 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 6.KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792889


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