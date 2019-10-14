***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTTA1911 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 6.KUPON ÖDEMESİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 51.890.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 51.890.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.12.2019Vade (Gün Sayısı) 224Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTA1911Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.04.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.04.2019Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.890.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 2,22466 1.154.376 Evet2 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 2,22466 1.154.376 Evet3 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 2,22466 1.154.376 Evet4 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 2,22466 1.154.376 Evet5 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 2,22466 1.154.376,04 Evet6 14.10.2019 11.10.2019 14.10.2019 2,22466 1.154.376,04 Evet7 11.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 2,224668 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 2,22466Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTTA1911 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 6.KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792889BIST