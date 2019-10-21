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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.10.2019 14:39
GÜNCEL HABERLER

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFERTTE1917 ISIN kodlu finansman bonosunun 8.kupon ödemesi ve itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 17.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 231
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,53
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTE1917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.04.2019 29.03.2019 01.04.2019 2,30137 402.740 Evet
2 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 2,30137 402.740 Evet
3 27.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 2,30137 402.740 Evet
4 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 2,30137 402.740 Evet
5 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 2,30137 402.740 Evet
6 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 2,30137 402.740 Evet
7 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 2,30137 402.740 Evet
8 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 2,87671 503.424 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 17.500.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFERTTE1917 ISIN kodlu finansman bonosunun 8.kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794074


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DOKTA 36,50 10.031.679 % 14,42  
QNBFL 28,30 428.973 % 13,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3646 7,4015 % -1,23  
Frank 5,7649 5,7997 % -1,41  
Riyal 1,5244 1,5320 % -1,30  
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Altın Gr. 275 275 -2,69  
Cumhuriyet 1.835 1.863 -13,00  
Tam 1.828 1.874 -11,81  
Yarım 884 907 -5,71  
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