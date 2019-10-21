***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTTE1917 ISIN kodlu finansman bonosunun 8.kupon ödemesi ve itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 17.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.10.2019Vade (Gün Sayısı) 231Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,53Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTTE1917Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.02.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.04.2019 29.03.2019 01.04.2019 2,30137 402.740 Evet2 29.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 2,30137 402.740 Evet3 27.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 2,30137 402.740 Evet4 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 2,30137 402.740 Evet5 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 2,30137 402.740 Evet6 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 2,30137 402.740 Evet7 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 2,30137 402.740 Evet8 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 2,87671 503.424 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 17.500.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTTE1917 ISIN kodlu finansman bonosunun 8.kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794074BIST