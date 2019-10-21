***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.10.2019 14:40
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFERTT32013 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 2.KUPON ÖDEMESİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 83.150.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 83.150.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %28,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT32013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.150.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 1,91781 1.594.658,83 Evet
2 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,91781 1.594.658,83 Evet
3 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 1,91781
4 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 1,91781
5 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020 1,91781
6 10.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 1,91781
7 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 1,91781
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTT32013 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 2.KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794077
BIST