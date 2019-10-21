***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.10.2019 14:39
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSERTTE1912 ISIN kodlu tahvilin 19. kupon ödemesi ve itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.01.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 13.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 13.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 532
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERTTE1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 19
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.06.2018 01.06.2018 04.06.2018 1,46 19,03 20,8 189.800 Evet
2 02.07.2018 29.06.2018 02.07.2018 1,62 21,12 23,3 210.600 Evet
3 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 1,76 22,94 25,54 228.800 Evet
4 28.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 1,89 23,79 26,57 245.700 Evet
5 24.09.2018 21.09.2018 24.09.2018 2,03 27,44 31,22 263.900 Evet
6 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,15 28,03 31,96 279.500 Evet
7 19.11.2018 16.11.2018 19.11.2018 2,2 28,68 32,8 286.000 Evet
8 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 1,87 24,38 27,32 243.100 Evet
9 14.01.2019 11.01.2019 14.01.2019 1,9 24,77 27,81 247.000 Evet
10 11.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 1,78 23,2 25,86 231.400 Evet
11 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 1,71 22,29 24,74 222.300 Evet
12 08.04.2019 05.04.2019 08.04.2019 1,73 22,55 25,06 224.900 Evet
13 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 1,94 25,29 28,46 252.200 Evet
14 31.05.2019 30.05.2019 31.05.2019 1,79 26,13 29,57 232.700 Evet
15 01.07.2019 28.06.2019 01.07.2019 2,42 28,49 32,52 314.600 Evet
16 29.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 1,78 23,2 25,86 231.400 Evet
17 26.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 1,67 21,77 24,1 217.100 Evet
18 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 1,56 20,34 22,36 202.800 Evet
19 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,49 19,42 21,26 193.700 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 13.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSERTTE1912 ISIN kodlu tahvilin 19. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794076
BIST