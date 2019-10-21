***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSERTTE1912 ISIN kodlu tahvilin 19. kupon ödemesi ve itfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.01.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 13.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 13.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 21.10.2019Vade (Gün Sayısı) 532Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSERTTE1912Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 03.05.2018Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 19Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.06.2018 01.06.2018 04.06.2018 1,46 19,03 20,8 189.800 Evet2 02.07.2018 29.06.2018 02.07.2018 1,62 21,12 23,3 210.600 Evet3 30.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 1,76 22,94 25,54 228.800 Evet4 28.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 1,89 23,79 26,57 245.700 Evet5 24.09.2018 21.09.2018 24.09.2018 2,03 27,44 31,22 263.900 Evet6 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,15 28,03 31,96 279.500 Evet7 19.11.2018 16.11.2018 19.11.2018 2,2 28,68 32,8 286.000 Evet8 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 1,87 24,38 27,32 243.100 Evet9 14.01.2019 11.01.2019 14.01.2019 1,9 24,77 27,81 247.000 Evet10 11.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 1,78 23,2 25,86 231.400 Evet11 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 1,71 22,29 24,74 222.300 Evet12 08.04.2019 05.04.2019 08.04.2019 1,73 22,55 25,06 224.900 Evet13 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 1,94 25,29 28,46 252.200 Evet14 31.05.2019 30.05.2019 31.05.2019 1,79 26,13 29,57 232.700 Evet15 01.07.2019 28.06.2019 01.07.2019 2,42 28,49 32,52 314.600 Evet16 29.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 1,78 23,2 25,86 231.400 Evet17 26.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 1,67 21,77 24,1 217.100 Evet18 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 1,56 20,34 22,36 202.800 Evet19 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,49 19,42 21,26 193.700 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 13.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSERTTE1912 ISIN kodlu tahvilin 19. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794076BIST