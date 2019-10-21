***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 30.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.05.2020Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %21,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT52011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 1,534252 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 1,534253 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020 1,534254 10.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 1,534255 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 1,534256 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 1,534257 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 1,53425Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 30.500.000TL nominal değerli, 196 gün vadeli, 4 Mays 2020 itfa tarihli TRFERTT52011 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794129BIST