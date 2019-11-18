***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFERTT32013 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 3.KUPON ÖDEMESİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 83.150.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 83.150.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.03.2020Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %28,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFERTT32013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 23.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.150.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 1,91781 1.594.658,83 Evet2 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,91781 1.594.658,83 Evet3 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 1,91781 1.594.658,83 Evet4 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 1,917815 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020 1,917816 10.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 1,917817 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 1,91781Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFERTT32013 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 3.KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799380BIST