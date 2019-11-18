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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.11.2019 15:51
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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFERTT52011 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 1.KUPON ÖDEMESİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %21,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT52011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 1,53425 467.946,19 Evet
2 16.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 1,53425
3 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020 1,53425
4 10.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 1,53425
5 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 1,53425
6 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 1,53425
7 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 1,53425
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFERTT52011 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799381


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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4186 7,4558 % 0,40  
Frank 5,7872 5,8220 % 0,14  
Riyal 1,5258 1,5335 % -0,06  
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Altın Gr. 271 272 0,67  
Cumhuriyet 1.798 1.825 -3,00  
Tam 1.790 1.835 -2,77  
Yarım 865 888 -1,34  
Çeyrek 434 444 -0,67  
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