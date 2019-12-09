***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.12.2019 15:19
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 203
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %17,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %18,69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTT62028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 1,32329
2 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 1,32329
3 02.03.2020 28.02.2020 02.03.2020 1,32329
4 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 1,32329
5 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 1,32329
6 27.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 1,41781
7 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 1,55959
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 90.000.000TL nominal değerli, 203 gün vadeli, 29 Haziran 2020 itfa tarihli TRFERTT62028 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802605
BIST