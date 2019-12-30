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***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.12.2019 16:27
GÜNCEL HABERLER



***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Tahvil Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 365
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %14
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERTTA2013
Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 14
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 50.000.000TL nominal değerli, 365 gün vadeli, 29 Aralık 2020 itfa tarihli TRSERTTA2013 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805826


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 192.899,80 382.899 % 20,04  
IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 119.507.368 % 13,19  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7723 7,8113 % 0,07  
Frank 6,1141 6,1509 % 0,41  
Riyal 1,5794 1,5873 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,35  
Altın Gr. 290 290 0,12  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,69 66,69 -0,18  
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