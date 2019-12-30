***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.12.2019 16:27
***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Tahvil Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 365
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %14
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERTTA2013
Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 14
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 50.000.000TL nominal değerli, 365 gün vadeli, 29 Aralık 2020 itfa tarihli TRSERTTA2013 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805826
BIST