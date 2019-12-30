***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Tahvil Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.12.2020Vade (Gün Sayısı) 365Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %14Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %14Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSERTTA2013Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 14Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 50.000.000TL nominal değerli, 365 gün vadeli, 29 Aralık 2020 itfa tarihli TRSERTTA2013 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805826BIST