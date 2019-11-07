***ERICO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
07.11.2019 20:10
***ERICO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [ERICO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
a) Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş. (ERICO) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişi hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
b)Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş. (ERICO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Hasan ÜTEBAY 14435303
Karar 2019/59 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797385
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0045
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0148
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3424
18:05270,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -5,08
|Açılış
|: 270,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
269,59
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|9.257.936
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|125.314.376
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.234.089
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.585.914
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.877.209
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.805.661
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.625.083
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3409
|7,3777
|% -0,39
|
|Frank
|5,7375
|5,7721
|% -0,58
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-27,32
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|0,82
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59CMENT
Yüzde 12.35 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 445 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.57 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 262, 055 adet işlem
-
17:56PINSU
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 352, 168 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 103, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 8, 509.00 milyon TL de
-
17:55THYAO
Yüzde 5.19 oranında artışla 12.56 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 051, 667 adet işlem