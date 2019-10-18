***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2019 12:52
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793897
BIST
14:2998.369
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 3.473,17
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
14:295,7765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0493
|Açılış
|: 5,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
14:296,4411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0472
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
14:29276,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -2,95
|Açılış
|: 276,52
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59