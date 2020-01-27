***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2020 11:30
***ERSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814518
BIST
13:39121.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -1.076,67
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
13:395,9486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
13:396,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
13:39302,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,62
|Açılış
|: 302,98
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,54
|56.355.915
|% 16,54
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|ESCOM
|3,30
|7.723.264
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|677.058
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|8.188.986
|% 14,92
|
|BURVA
|18,08
|441.749
|% -14,96
|
|BALAT
|1,97
|289.972
|% -8,80
|
|EGCYO
|0,44
|442.647
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|62.125
|% -7,81
|
|KSTUR
|22,50
|4.895
|% -7,71
|
|THYAO
|14,27
|816.958.447
|% -1,86
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|PETKM
|4,06
|307.985.318
|% -0,25
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|CEMAS
|1,67
|211.355.519
|% 9,87
|
|ALBRK
|1,75
|221.886.318
|% 1,16
|
|KRSTL
|1,97
|169.623.953
|% 6,49
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% 0,21
|
|Frank
|6,1084
|6,1452
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5809
|1,5888
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|12,93
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|17,21
|
|Yarım
|963
|988
|8,32
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|57,83
|57,83
|-2,06
|