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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

24.01.2020 09:40
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***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz  payları üzerinde gerçekleşen olağandışı  fiyat  ve miktar  hareketine  ilişkin olarak m evcut durum itibari ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814233


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCOM 2,83 19.445.589 % 13,20  
DURDO 23,66 9.540.595 % 12,13  
ERSU 4,16 11.451.749 % 11,83  
BURCE 10,40 8.370.570 % 10,99  
EGCYO 0,48 154.657 % 9,09  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7616 7,8005 % -0,05  
Frank 6,0878 6,1245 % -0,20  
Riyal 1,5760 1,5839 % -0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.558 -4,21  
Altın Gr. 298 298 -0,62  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,77 17,81 -0,01  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,00  
B. Petrol 62,14 62,14 0,10  
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