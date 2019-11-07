***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2019 09:05
***ERSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ERSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akman Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797114
BIST
10:37102.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.283,92
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.470
En Düşük
101.812
10:375,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:376,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:37274,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,34
|Açılış
|: 274,32
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,48
|6.465.441
|% 9,78
|
|BUCIM
|5,27
|7.453.098
|% 6,90
|
|IZMDC
|3,68
|4.447.559
|% 6,05
|
|SRVGY
|5,90
|155.488
|% 4,42
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|DOKTA
|30,00
|15.185
|% -9,09
|
|KLMSN
|16,56
|15.616.549
|% -8,00
|
|ERBOS
|22,34
|6.609.347
|% -6,13
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|THYAO
|12,14
|316.603.654
|% 1,68
|
|GARAN
|9,67
|103.647.035
|% 1,90
|
|PETKM
|3,62
|103.509.911
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,28
|55.216.852
|% 0,44
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|PETKM
|3,62
|103.509.911
|% 1,97
|
|THYAO
|12,14
|316.603.654
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,28
|55.216.852
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,17
|33.398.308
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3496
|7,3865
|% -0,27
|
|Frank
|5,7543
|5,7889
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5255
|1,5332
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-5,42
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,78
|61,78
|0,04
|
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