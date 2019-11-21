***ERYAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***ERYAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ERYAP]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi25/10/2019Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıEryap Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüTahvilISIN KoduTRSERYPK2216Nominal Değer (TL)125.000.000Vade Başlangıç Tarihi21/11/2019İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih25/11/2019Vadesi (Gün)1.092İtfa Tarihi17/11/2022İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799937BIST