***ERYAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***ERYAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ERYAP]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi25/10/2019Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıEryap Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüTahvilISIN KoduTRSERYP12313Nominal Değer (TL)75.000.000Vade Başlangıç Tarihi15/01/2020İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih17/01/2020Vadesi (Gün)1.092İtfa Tarihi11/01/2023İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812928BIST