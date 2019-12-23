***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler136.000.000 385.645 -1.530.859 -13.504.278 121.350.508 121.350.508Transferler-13.504.278 13.504.278 0 0Dönem Karı (Zararı)-15.802.209 -13.504.278 -13.504.278Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-731.022 -731.022 -731.022Dönem Sonu Bakiyeler194.000.000 -345.377 -15.035.137 -15.802.209 162.817.277 162.817.277Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.035.137 -15.802.209 0 162.817.277 162.817.277Transferler-15.802.209 15.802.209 0 0Dönem Karı (Zararı)-150.905.813 -150.905.813 -150.905.813Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-976.083 -976.083 -976.083Sermaye Arttırımı156.000.000Dönem Sonu Bakiyeler350.000.000 -1.321.460 -30.837.346 -150.905.813 166.935.381 166.935.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI201.223.520 80.539.925Dönem Karı (Zararı)-150.905.813 -15.802.209Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-150.905.813 -15.802.209Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler68.926.000 16.159.829Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler527.136 276.266Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler134.373 54.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler134.373 54.279Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler91.542.467 19.405.113Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler85.344.980 7.779.027Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-11.539.622 -775.260Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri17.737.109 12.401.346Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-23.277.976 -3.575.829İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler283.634.096 80.654.786Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.917.593 1.882.094İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.917.593 1.882.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.960.330 -146.987Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler494.198.135 -285.894.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler188.545.228 200.296.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-434.766 50.269Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler195.567.434 -7.974.458İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-486.364.012 172.442.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)39.684.976 -8.774.738Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-526.048.988 181.216.840Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları201.654.283 81.012.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-430.763 -472.481YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-295.095.230 -102.114.776Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.162.034Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.162.034Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.106.290 -104.276.810Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.106.290 -104.256.810Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -20.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-276.988.940 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.103.034 18.961.126Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri156.000.000 58.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri156.000.000 58.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları29.448.014 -31.259.847Ödenen Faiz-85.344.980 -7.779.027YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.231.324 -2.613.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.231.324 -2.613.725DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.164.604 6.778.329DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.395.928 4.164.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.395.928 4.164.604Ticari Alacaklar134.525.046 144.810.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar46.467.076 66.906.140İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar88.057.970 77.904.462Diğer Alacaklar103.207.747 247.417İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar103.118.155 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar89.592 247.417Stoklar834.779.695 1.328.977.830Peşin Ödenmiş Giderler63.059.653 48.063.226İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.523.427 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler45.536.226 48.063.226Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar167.847 25.502Diğer Dönen Varlıklar129.526.252 166.826.573İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar129.526.252 166.826.573ARA TOPLAM1.275.662.168 1.693.115.754TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.275.662.168 1.693.115.754DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar25.508.436 28.042.396İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.508.436 28.042.396Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller276.577.019 0Maddi Duran Varlıklar479.647.438 461.648.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.955 26.423Diğer Haklar18.955 26.423Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35.485.460 7.754.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR817.237.308 497.471.908TOPLAM VARLIKLAR2.092.899.476 2.190.587.662KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.505.237 199.403.049İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.505.237 199.403.049Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.505.237 199.403.049Ticari Borçlar425.512.402 248.506.796İlişkili Taraflara Ticari Borçlar369.195.216 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar56.317.186 248.506.796Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar298.790 733.556Diğer Borçlar327.647.257 132.079.823İlişkili Taraflara Diğer Borçlar313.153.799 125.060.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.493.458 7.019.746Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)328.603.475 302.911.695İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.311.659 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)312.291.816 302.911.695Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.382 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.382 0ARA TOPLAM1.222.570.543 883.634.919TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.222.570.543 883.634.919UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar697.113.535 608.767.709İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar697.113.535 608.767.709Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar697.113.535 608.767.709Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 534.220.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 534.220.724Uzun Vadeli Karşılıklar1.460.077 505.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.460.077 505.079Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.819.940 641.954TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER703.393.552 1.144.135.466TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.925.964.095 2.027.770.385ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar166.935.381 162.817.277Ödenmiş Sermaye350.000.000 194.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.321.460 -345.377Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.321.460 -345.377Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.321.460 -345.377Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-30.837.346 -15.035.137Net Dönem Karı veya Zararı-150.905.813 -15.802.209TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.935.381 162.817.277TOPLAM KAYNAKLAR2.092.899.476 2.190.587.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat945.039.359 0Satışların Maliyeti-878.231.664 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.807.695 0Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)66.807.695 0Genel Yönetim Giderleri-4.313.694 -727.619Pazarlama Giderleri-9.803.789 -19.475.242Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler559.504.530 16.748.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-639.903.003 -18.092.999ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-27.708.261 -21.547.348Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler686.212 169.753Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-27.022.049 -21.377.595Finansman Gelirleri235.812.379 9.778.584Finansman Giderleri-382.974.119 -7.779.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-174.183.789 -19.378.038Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23.277.976 3.575.829Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.277.976 3.575.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-150.905.813 -15.802.209DÖNEM KARI (ZARARI)-150.905.813 -15.802.209Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-150.905.813 -15.802.209Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-976.083 -731.022Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.251.388 -913.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler275.305 182.756Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi275.305 182.756Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-976.083 -731.022TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-151.881.896 -16.533.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-151.881.896 -16.533.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804862BIST