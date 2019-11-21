***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 1092 gün vadeli kupon ödemeli tahvil ihracının satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 125.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.11.2022Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSERYPK2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 7,8 15,64 16,262 19.11.2020 18.11.2020 19.11.20203 20.05.2021 18.05.2021 20.05.20214 18.11.2021 17.11.2021 18.11.20215 19.05.2022 18.05.2022 20.05.20226 17.11.2022 16.11.2022 17.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.11.2022 16.11.2022 17.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar1092 gün vadeli 125.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen tahvillerin ihracı tamamlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799959BIST