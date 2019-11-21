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***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.11.2019 17:06
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***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 1092 gün vadeli kupon ödemeli tahvil ihracının satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 125.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSERYPK2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 7,8 15,64 16,26
2 19.11.2020 18.11.2020 19.11.2020
3 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021
4 18.11.2021 17.11.2021 18.11.2021
5 19.05.2022 18.05.2022 20.05.2022
6 17.11.2022 16.11.2022 17.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.11.2022 16.11.2022 17.11.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
1092 gün vadeli 125.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen tahvillerin ihracı tamamlanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799959


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 3,39 163.540.433 % 19,79  
OLMIP 6,44 12.653.272 % 15,00  
QNBFB 22,62 32.684.200 % 15,00  
GEREL 2,84 367.465.234 % 14,98  
QNBFL 46,26 2.865.793 % 14,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3384 7,3752 % -0,01  
Frank 1,5168 1,5244 % 0,17  
Riyal 269,2540 269,2930 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 -4,40  
Altın Gr. 269 269 -0,76  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -5,00  
Tam 1.778 1.823 -4,54  
Yarım 859 882 -2,19  
Çeyrek 431 441 -1,10  
Gümüş.Ons 17,14 17,17 -0,01  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 -0,00  
B. Petrol 63,30 63,30 0,90  
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