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***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

16.01.2020 14:52
GÜNCEL HABERLER



***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/12/2019
Mevcut Sermaye (TL)
350000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
378000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
28000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 8
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi
09/01/2020
Açıklamalar

İç kaynaklardan Bedelli Sermaye Arttırımı.
Sermaye Arttırımına katılan yeni ortak mevcut olup ortaklık yapısı ve sayısı Onaylı genel kurul tutanağı ve tadil metni kapsamında değişerek son halini almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813174


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QNBFL 196,00 1.865.763 % 14,96  
QNBFB 58,80 13.570.070 % 14,96  
DAGHL 4,78 10.301.761 % 14,90  
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Alış Satış %  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6212 7,6595 % -0,17  
Frank 6,0534 6,0899 % -0,32  
Riyal 1,5574 1,5652 % -0,27  
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Altın Gr. 292 292 -1,88  
Cumhuriyet 1.937 1.966 14,00  
Tam 1.928 1.976 -7,97  
Yarım 932 956 -3,86  
Çeyrek 467 478 -1,93  
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Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,02  
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