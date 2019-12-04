***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Huzur Mahallesi Cendere Caddesi Skyland B Blok Kapı No 114 Daire No:13 34396 Sarıyer / İstanbulElektronik Posta AdresiE-postamuhasebe@eroglu.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksHuzur Mahallesi Cendere Caddesi Skyland B Blok Kapı No 114 Daire No:13 34396 Sarıyer / İstanbul 0212 2898999 0212 4510666Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noemre Yıldız finansman müdürü 01.10.2018 05318822666 emreyildiz@erogluholding.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu İnşaat ve Proje YönetimiŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAM TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURETTİN EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801683BIST