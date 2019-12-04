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***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2019 10:11
GÜNCEL HABERLER



***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Huzur Mahallesi Cendere Caddesi Skyland B Blok Kapı No 114 Daire No:13 34396 Sarıyer / İstanbul

Elektronik Posta Adresi
E-posta
muhasebe@eroglu.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Huzur Mahallesi Cendere Caddesi Skyland B Blok Kapı No 114 Daire No:13 34396 Sarıyer / İstanbul 0212 2898999 0212 4510666

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
emre Yıldız finansman müdürü 01.10.2018 05318822666 emreyildiz@erogluholding.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu İnşaat ve Proje Yönetimi

Şirketin Süresi Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM TRY

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURETTİN EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801683


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 41,40 691.143 % 20,00  
MAALT 39,36 12.828.620 % 20,00  
YKSLN 6,34 195.062.513 % 17,41  
RYSAS 2,52 27.894.231 % 16,67  
DERAS 3,86 83.366.884 % 16,27  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4702 7,5077 % 0,36  
Frank 5,7803 5,8151 % -0,25  
Riyal 1,5263 1,5340 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.477 -0,79  
Altın Gr. 273 273 -0,13  
Cumhuriyet 1.805 1.832 -1,00  
Tam 1.799 1.844 1,93  
Yarım 869 892 0,94  
Çeyrek 436 446 0,47  
Gümüş.Ons 17,12 17,15 -0,03  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 -0,01  
B. Petrol 61,82 61,82 1,00  
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