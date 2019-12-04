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***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2019 16:00
GÜNCEL HABERLER



***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.skyland.com

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
TRY TRY

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nurettin Eroğlu 87500000 TRY 25
Şahin Eroğlu 78750000 TRY 22,5
Ümmet Eroğlu 78750000 TRY 22,5
Yavuz Eroğlu 78750000 TRY 22,5
Sıtkı Eroğlu 26250000 TRY 7,5
TOPLAM TRY

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,85% |  911,45
Açılış :  107.254  
Önceki Kapanış :  106.790  
En Yüksek
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106.702
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKSLN 6,48 266.162.837 % 20,00  
DOKTA 41,40 761.191 % 20,00  
MAALT 39,36 12.999.285 % 20,00  
SMART 9,97 113.532.881 % 19,98  
FONET 6,67 53.859.754 % 19,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5203 7,5580 % 1,03  
Frank 5,7985 5,8334 % 0,07  
Riyal 1,5292 1,5368 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.473 -3,91  
Altın Gr. 273 273 -0,20  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
Yarım 870 893 2,03  
Çeyrek 437 447 1,02  
Gümüş.Ons 16,87 16,89 -0,29  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,04  
B. Petrol 62,91 62,91 2,09  
Seans Raporu
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