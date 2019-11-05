ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
05.11.2019 17:32
ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 400.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesi suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 24.10.2019 tarih ve 61/1389 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796669
BIST
18:00100.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 348,47
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:005,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0160
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
18:006,3776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:00275,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -2,89
|Açılış
|: 275,46
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,28
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.690.276
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.675.460
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,60
|3.154.642
|% 12,45
|
|HATEK
|5,64
|43.979.534
|% 11,90
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.636.678
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,85
|792.670.570
|% 0,17
|
|KRDMD
|2,27
|334.348.031
|% 0,89
|
|EREGL
|6,89
|299.900.652
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|293.605.880
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|255.899.721
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|293.605.880
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,27
|334.348.031
|% 0,89
|
|BJKAS
|2,14
|232.675.460
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,41
|127.247.759
|% 4,44
|
|THYAO
|11,85
|792.670.570
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3888
|7,4258
|% 0,26
|
|Frank
|5,7762
|5,8110
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-18,43
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,81
|62,81
|0,67
|
Seans Raporu
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