ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 400.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesi suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 24.10.2019 tarih ve 61/1389 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796669BIST