***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2019 17:55
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800677
BIST
18:00105.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -119,86
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:005,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0200
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:006,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:00270,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 270,39
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,44
|20.000.490
|% 17,71
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.521.666
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,25
|165.817.858
|% 13,53
|
|AFYON
|5,29
|302.148.786
|% 10,90
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|BERA
|3,51
|14.015.920
|% -6,15
|
|VAKFN
|2,55
|28.738.973
|% -5,90
|
|INTEM
|8,33
|24.674.155
|% -5,88
|
|PEGYO
|0,87
|41.523.084
|% -5,43
|
|THYAO
|13,56
|1.603.153.078
|% -1,31
|
|SISE
|4,88
|335.130.845
|% 0,62
|
|GARAN
|10,01
|322.577.970
|% 0,00
|
|AFYON
|5,29
|302.148.786
|% 10,90
|
|PETKM
|3,60
|264.645.832
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,47
|176.630.116
|% -0,68
|
|THYAO
|13,56
|1.603.153.078
|% -1,31
|
|KRDMD
|2,34
|229.247.123
|% 0,50
|
|PETKM
|3,60
|264.645.832
|% -1,64
|
|KARSN
|1,41
|100.305.617
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4165
|7,4537
|% 0,37
|
|Frank
|5,7593
|5,7940
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5365
|1,5442
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-6,00
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,10
|