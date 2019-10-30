***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279Düzeltmelerden Sonraki Tutar49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279Transferler41 0 0 0 0 0 1.392.359 -1.392.359 0 0Dönem Karı (Zararı)41 0 0 0 0 0 0 1.286.459 1.286.459 1.286.459Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 27.324.736 1.286.459 85.095.738 85.095.738Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Düzeltmelerden Sonraki Tutar49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Transferler41 0 0 0 0 0 -9.489.302 9.489.302 9.489.302 9.489.302Dönem Karı (Zararı)41 0 0 0 0 0 0 -15.352.568 -15.352.568 -15.352.568Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 -15.352.568 58.971.580 58.971.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.694 176.044Dönem Karı (Zararı)-15.352.568 1.286.459Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-15.352.568 1.286.459Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.746.784 140.136Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.688 101.616Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler187.018 28.800Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler187.018 28.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-470.098 34.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.145 34.015Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-478.243 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-92.794 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-92.794Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-178.559 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler25.192.184 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25.192.184 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler90.345 -24.295İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.367.522 -1.250.518Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.864.962İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -3.477.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 612.164Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.841.147 -57.429İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.037.676 -20.267İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-803.471 -37.162Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.878 2.229.577Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.522 -140.460İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -104.137İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)76.522 -36.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-14.943 -138.220Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler466.216 208.431İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)478.751 145.778İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.535 62.653Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)765 -578.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-51.057 90.601Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-100.434 -30.168Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)49.377 120.769Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.694 176.077Vergi İadeleri (Ödemeleri)-33YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -9.620Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -9.620Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -9.620FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.694 166.424NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.694 166.424DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ526.309 436.992DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ553.003 603.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 553.003 526.309Diğer Alacaklar9 19.366.133 9.440.651İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 18.621.883 9.312.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 744.250 127.797Peşin Ödenmiş Giderler12 25.943 22.065İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 25.943 22.065Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 48Diğer Dönen Varlıklar29 193.666 93.232ARA TOPLAM20.138.745 10.082.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.138.745 10.082.305DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 41.100.684 66.292.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 41.100.684 66.292.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 41.100.684 66.292.868Diğer Alacaklar9 24.741 24.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 24.741 24.741Maddi Duran Varlıklar14 51.932 63.618Diğer Maddi Duran Varlıklar14 51.932 63.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 86.414 93.415Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 86.414 93.415Ertelenmiş Vergi Varlığı40 157.627 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.421.398 66.474.642TOPLAM VARLIKLAR61.560.143 76.556.947KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 261.306 184.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 261.306 184.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 167.879 182.822Diğer Borçlar9 681.695 215.479İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 632.400 153.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 49.295 61.830Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 18.018 17.253İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 18.018 17.253Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 257.641 0Kısa Vadeli Karşılıklar25 817.873 1.302.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 16.505 22.448Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 801.368 1.279.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 315.502 266.124ARA TOPLAM2.519.914 2.168.521TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.519.914 2.168.521UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 68.649 54.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 0 9.717TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.649 64.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.588.563 2.232.799ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.971.580 74.324.148Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-44.072 -44.072Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.072 -44.072Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -44.072 -44.072Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653 653Yasal Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 17.835.434 27.324.736Net Dönem Karı veya Zararı41 -15.352.568 -9.489.302TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.971.580 74.324.148TOPLAM KAYNAKLAR61.560.143 76.556.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 917.860 1.097.541 190.296 388.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)917.860 1.097.541 190.296 388.060Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)917.860 1.097.541 190.296 388.060Genel Yönetim Giderleri28,33 -1.664.669 -1.608.219 -593.120 -494.050Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.293.893 678.601 0 601.598Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -21.756.567 -81.866 -935 -23.991ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-21.209.483 86.057 -403.759 471.617Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 4.683.791 31.025 4.175.753 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-16.525.692 117.082 3.771.994 471.617Finansman Gelirleri37 2.128.964 1.506.838 1.672.413 146.136Finansman Giderleri37 -865.320 -361.755 -64.966 -11.213SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.262.048 1.262.165 5.379.441 606.540Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-90.520 24.294 -150.996 5.830Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -257.865 0 -113.315 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 167.345 24.294 -37.681 5.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370DÖNEM KARI (ZARARI)-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795700BIST