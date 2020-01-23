***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut fiyat ve miktar artışlarıyla ilgili herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814150BIST