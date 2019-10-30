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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2019 20:18
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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2019
Karar Sayısı
8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                           ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
 
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 30.10.2019
KARAR SAYISI : 2019/8
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
a.      Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından onaylanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, N29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış, 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b.      Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c.    Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
    Halil İbrahim ÖZER
    Uğur KUMRU
    Aytaç BİTER

    Yönetim Kurulu Başkanı
    Yönetim Kurulu Üyesi
    Yönetim Kurulu Üyesi

 
 
 
Adem Özay                                                             Çağrı Çelik
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795688


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