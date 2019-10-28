***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.6 -24.615 -24.615 -24.615Transferler-2.716.352 2.716.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-767 32.543.836 -1.461.446 -31.081.623 -31.081.623Dönem Karı (Zararı)-1.461.446 -1.461.446 -1.461.446Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-767 32.543.836 32.543.069 32.543.069Sermaye Arttırımı727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -71.460 39.841.525 19.957 -8.804.024 -1.461.446 44.524.549 44.524.549Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 11.833.445 19.957 -8.804.024 -2.692.057 15.271.156 15.271.156Transferler-2.692.057 2.692.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 22.253 -11.085.100 2.860.726 8.202.121 8.202.121Dönem Karı (Zararı)2.860.726 2.860.726 2.860.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.253 -11.085.100 -11.062.847 -11.062.847Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -63.909 748.345 19.957 -11.496.081 2.860.726 7.069.035 7.069.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-769.609 956.540Dönem Karı (Zararı)2.860.726 -1.461.446Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56 2.860.726 -1.461.446Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler218.401 439.909Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,48 242.147 223.167Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler253.919 253.919Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 253.919 253.919Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.671 7.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 118.043 29.586Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -117.661 -21.668Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30 38.289 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-43.637 -8.844Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 27.237 -38.911Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -70.874 30.067Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 75.692 -32.540Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 -348.391 -3.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.837.182 1.986.175Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.319.375 -167.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -812.861 -2.743.414Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 103.208 -38.156Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -313.606 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 120.914 -616.090Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 468.388 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.104.330 4.668.885Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)28 -76.642 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.122 882.941Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-758.055 964.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -11.554 -8.098YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.336.211 -3.846.057Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -914.971 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 1.865.197 -3.519.582Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 24.753 8.417Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -10.055 -334.892Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri53 371.287 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-514.721 2.658.120Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.374.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.201 847.781Kredilerden Nakit Girişleri22,23,25 54.201 847.781Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-568.922 -1.564.658Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22,23,25 -568.922 -1.564.658YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.881 -231.397NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.881 -231.397DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 33.686 282.580DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 85.567 51.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 85.567 33.686Ticari Alacaklar1.535.117 398.787İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.535.117 398.787Diğer Alacaklar3.146.837 1.539.306İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.928.388 921.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 218.449 617.350Stoklar13 82.609 182.955Peşin Ödenmiş Giderler15 637.122 323.516Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 516 516Diğer Dönen Varlıklar17 152.169 67.457ARA TOPLAM5.639.937 2.546.223Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar53 148.515 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.788.452 3.066.025DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 5.783.486 20.103.850Diğer Alacaklar0 686.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 686.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.400.000 3.400.000Maddi Duran Varlıklar20 964.521 1.112.703Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.268.071 1.372.890Şerefiye3,36 914.971 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.353.100 1.372.890Ertelenmiş Vergi Varlığı28 116.866 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.532.944 26.675.648TOPLAM VARLIKLAR18.321.396 29.741.673KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 102.246 547.289Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 811.645 961.048Ticari Borçlar924.230 776.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 10.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 924.230 765.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 1.275.063 806.675Diğer Borçlar6.114.906 7.726.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.623.712 7.726.180İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 491.194 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 281.861 358.503Kısa Vadeli Karşılıklar699.524 778.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 699.524 778.896Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 758.416 506.359ARA TOPLAM10.967.891 12.461.029TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.967.891 12.461.029UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 0 527.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar30 198.974 121.015Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 0 1.173.620Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32 85.496 187.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER284.470 2.009.488TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.252.361 14.470.517ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.069.035 15.271.156Ödenmiş Sermaye12.352.370 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.909 -86.162Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.909 -86.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.909 -86.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)748.345 11.833.445Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)748.345 11.833.445Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)748.345 11.833.445Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -11.496.081 -8.804.024Net Dönem Karı veya Zararı56 2.860.726 -2.692.057TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.069.035 15.271.156TOPLAM KAYNAKLAR18.321.396 29.741.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 3.026.348 3.943.761 781.649 848.080Satışların Maliyeti45 -2.120.492 -2.220.340 -382.505 -687.537TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)905.856 1.723.421 399.144 160.543BRÜT KAR (ZARAR)905.856 1.723.421 399.144 160.543Genel Yönetim Giderleri48 -1.724.738 -1.954.885 -679.811 -642.977Pazarlama Giderleri48 -181.081 -135.529 -167.377 -11.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 1.058.110 331.824 155.313 53.167Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -542.594 -817.145 72.131 -321.789ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-484.447 -852.314 -220.600 -762.441Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 3.987.595 97.397 383.191 34.924FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.503.148 -754.917 162.591 -727.517Finansman Gelirleri51 434.997 98.221 186.102 94.398Finansman Giderleri51 -1.001.727 -837.290 -230.092 -450.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.936.418 -1.493.986 118.601 -1.083.748Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-75.692 32.540 -24.012 49.696Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -75.692 32.540 -24.012 49.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.860.726 -1.461.446 94.589 -1.034.052DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.860.726 -1.461.446 94.589 -1.034.052Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.860.726 -1.461.446 94.589 -1.034.052Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,33700000 -0,11940000 -0,18670000 -0,08370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.253 -767 -20.076 3.923Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 28.530 -959 -25.738 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.277 192 5.662 -980Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -6.277 192 5.662 -980Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.085.099 32.543.836 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.455.167 36.566.107 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)52 -12.455.167 36.566.107 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 1.370.068 -4.022.271 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.062.846 32.543.069 -20.076 3.923TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.202.120 31.081.623 74.513 -1.030.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-8.202.120 31.081.623 74.513 -1.030.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795250BIST