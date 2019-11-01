***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2019 10:50
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2018 - 14.05.2018 - 11.07.2018 - 07.09.2018- 05.11.2018 – 08.05.2019- 03.07.2019 ve 02.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 09.03.2018 - 14.05.2018 - 11.07.2018 - 07.09.2018- 05.11.2018 – 08.05.2019- 03.07.2019 ve 02.09.2019 tarihinde yaptığımız Yabancı Ortak Edinimi Görüşmeleri Hakkında Kap açıklamalarında belirtildiği üzere Şirketimizin Tahsisli sermaye artırımı yapılmak suretiyle planlanan yabancı ortak edinimi görüşmelerini yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmed Nureddin Çevik'in görüşmeleri devam etmekte olup herhangi bir gelişme olması halinde Kamuoyu ile derhal paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796054
BIST
11:3798.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 74,14
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
98.383
11:375,7334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7364
En Düşük
5,7062
11:376,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4020
En Düşük
6,3646
11:37278,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 278,90
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,12
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,86
|22.170.773
|% 14,45
|
|ACSEL
|4,90
|10.345.031
|% 10,61
|
|MSGYO
|1,60
|20.619.127
|% 8,84
|
|TACTR
|3,91
|2.662.930
|% 8,01
|
|IZTAR
|5,96
|5.432.626
|% 7,78
|
|METRO
|2,64
|17.908.974
|% -8,97
|
|YGYO
|0,44
|3.706.476
|% -8,33
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|BOYP
|15,03
|892.293
|% -5,94
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|FENER
|16,50
|139.427.013
|% 3,77
|
|THYAO
|11,67
|138.300.399
|% 0,26
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|GARAN
|9,24
|77.008.940
|% 0,43
|
|IHLAS
|0,61
|38.543.590
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,50
|73.050.993
|% -1,19
|
|MEPET
|1,89
|36.611.659
|% 3,28
|
|TTKOM
|5,88
|104.597.863
|% 1,20
|
|EREGL
|6,57
|113.036.855
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4068
|7,4440
|% 0,45
|
|Frank
|5,7878
|5,8227
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5237
|1,5314
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,58
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,98
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|59,59
|59,59
|-0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:52ACSEL
Yüzde 11.74 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 426 adet işlem
-
11:51XU100
Endeks 98, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 1, 552.00 milyon TL de
-
11:51TACTR
Yüzde 8.01 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 705, 807 adet işlem
-
11:50ACSEL
Yüzde 11.29 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 131, 847 adet işlem
-
11:49IHLAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 0.61 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 065, 147 adet işlem