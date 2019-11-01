***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2018 - 14.05.2018 - 11.07.2018 - 07.09.2018- 05.11.2018 – 08.05.2019- 03.07.2019 ve 02.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 09.03.2018 - 14.05.2018 - 11.07.2018 - 07.09.2018- 05.11.2018 – 08.05.2019- 03.07.2019 ve 02.09.2019 tarihinde yaptığımız Yabancı Ortak Edinimi Görüşmeleri Hakkında Kap açıklamalarında belirtildiği üzere Şirketimizin Tahsisli sermaye artırımı yapılmak suretiyle planlanan yabancı ortak edinimi görüşmelerini yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmed Nureddin Çevik'in görüşmeleri devam etmekte olup herhangi bir gelişme olması halinde Kamuoyu ile derhal paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796054BIST