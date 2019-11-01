***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.09.2019 tarihli Kap özel durum açıklaması ile duyurduğumuz, "Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"nin %100'ünü temsil eden paylarının satın alınması işlemi nedeniyle, 2019 yılına ait 31.12.2019 tarihli Yıllık Finansalları da dahil olmak üzere, finansal tablolarımız konsolide olarak açıklanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796055BIST