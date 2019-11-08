***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2019 14:24
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gebze/Mutlukent Franchise şubemizin kapanması ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 08.11.2021 tarihine kadar dondurulması, bu tarihe kadar işletmecinin talebi Şirketimizin de onayı olması halinde sözleşmenin kaldığı yerden devamı hususunda karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797527
BIST
16:25103.487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -56,92
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:255,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0114
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:256,3541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:25270,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,35
|Açılış
|: 270,02
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|IHGZT
|3,00
|8.109.714
|% 15,38
|
|MRGYO
|0,90
|16.739.407
|% 12,50
|
|RYGYO
|2,00
|4.876.088
|% 12,36
|
|BURVA
|5,31
|5.058.189
|% 10,17
|
|KLNMA
|54,55
|77.809.400
|% -14,96
|
|VERUS
|15,41
|34.294.136
|% -13,33
|
|BRSAN
|8,74
|12.844.192
|% -8,48
|
|GEDZA
|5,45
|3.084.014
|% -7,94
|
|TIRE
|1,82
|36.254.983
|% -7,14
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|ASELS
|18,96
|467.933.894
|% 0,11
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|HALKB
|5,74
|403.280.359
|% 4,17
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|THYAO
|12,81
|1.534.494.504
|% 1,18
|
|PETKM
|3,71
|399.906.405
|% 1,09
|
|ICBCT
|4,83
|436.298.992
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,30
|186.815.360
|% -1,29
|
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% 0,15
|
|Frank
|5,7606
|5,7953
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,92
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-27,92
|
|Yarım
|862
|884
|-13,50
|
|Çeyrek
|432
|442
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,78
|