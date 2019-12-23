***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2019 10:07
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804713
BIST
12:29111.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 550,01
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.755
En Düşük
111.266
12:295,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:296,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:29283,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,02
|Açılış
|: 283,26
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,78
|80.567.022
|% 13,52
|
|FMIZP
|43,88
|15.237.830
|% 12,51
|
|QNBFL
|82,00
|2.542.695
|% 11,72
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|KARSN
|1,75
|229.937.888
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,61
|1.508.978
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ESCOM
|1,32
|2.087.879
|% -4,35
|
|IPEKE
|8,38
|252.528.228
|% 0,12
|
|VESTL
|14,30
|245.348.190
|% 7,12
|
|KOZAA
|10,28
|240.822.301
|% 1,48
|
|KARSN
|1,75
|229.937.888
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.746.164
|% 7,41
|
|KARSN
|1,75
|229.937.888
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.746.164
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,00
|103.224.808
|% 3,09
|
|EKGYO
|1,43
|137.259.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,54
|125.811.994
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7031
|7,7417
|% 0,01
|
|Frank
|6,0276
|6,0639
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5774
|1,5853
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,88
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
|