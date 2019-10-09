***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaTemmuz-Eylül 2019 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02BPP (günlük)% 0 % 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2019 2019 2019 2019 2019 2019Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)895 1.462 2.357 461 2.818 2.818Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)15.622 35.974 51.596 34.357 85.953 85.953Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)16.517 37.436 53.953 34.818 88.771 88.771Ortalama Net Aktif Değer (TL)25.771.106 28.299.085 27.042.079 30.893.119 28.339.865 28.339.865Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,06409115 % 0,13228696 % 0,19951498 % 0,1127047 % 0,3132372 % 0,3132372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791812BIST