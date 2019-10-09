***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
09.10.2019 14:43
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Temmuz-Eylül 2019 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2019 2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
895 1.462 2.357 461 2.818 2.818
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
15.622 35.974 51.596 34.357 85.953 85.953
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
16.517 37.436 53.953 34.818 88.771 88.771
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
25.771.106 28.299.085 27.042.079 30.893.119 28.339.865 28.339.865
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,06409115 % 0,13228696 % 0,19951498 % 0,1127047 % 0,3132372 % 0,3132372
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791812
BIST