***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.745.057.770 156.245.094 1.099.377.575 40.450.672Satışların Maliyeti17 -2.737.810.232 -154.450.121 -1.098.194.782 -39.616.678TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.247.538 1.794.973 1.182.793 833.994BRÜT KAR (ZARAR)7.247.538 1.794.973 1.182.793 833.994Genel Yönetim Giderleri18 -1.099.534 -916.401 -343.882 -312.163Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 42.645 13.670 33.581 4.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.608 -2.254ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.186.041 889.988 872.492 526.603TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 4.747 -9.442 217 -7.801FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.190.788 880.546 872.709 518.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.190.788 880.546 872.709 518.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.190.788 880.546 872.709 518.802DÖNEM KARI (ZARARI)6.190.788 880.546 872.709 518.802Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.190.788 880.546 872.709 518.802Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)/ 18 0,30950000 0,04400000 0,04360000 0,02590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.642.682 -583.420Dönem Karı (Zararı)6.190.788 880.546Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.190.788 880.546Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-112.493 25.639Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 -40.303 38.414Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-17.858 -12.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -17.858 -12.775Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-54.332 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -54.332 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.564.387 -1.489.605Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.247.678İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.247.678Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 5.562.049 -2.120.522Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.831 -1.308İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.831 -1.308Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.767 -4.895Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.214 50.575İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 5.214 50.575Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 5.368 20.436Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-646 -681.569İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -646 -681.569Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.642.682 -583.420YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI107.198 -4.057Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110.538Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 110.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -3.340 -4.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-120.000 -400.000Ödenen Temettüler-120.000 -400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.629.880 -987.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.629.880 -987.477DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.624.625 7.431.199DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.254.505 6.443.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 18.254.505 6.624.625Finansal Yatırımlar12.649.906 18.157.623Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7 12.649.906 18.157.623Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 12.649.906 18.157.623Diğer Alacaklar3.026 1.195İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.250 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.776 1.195Peşin Ödenmiş Giderler10 6.955 1.188İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.955 1.188ARA TOPLAM30.914.392 24.784.631TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.914.392 24.784.631DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 20.451 87.080Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 442 708TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.893 87.788TOPLAM VARLIKLAR30.935.285 24.872.419KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar8 25.881 20.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 25.881 20.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.171 10.677Diğer Borçlar9.496 10.142İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.496 10.142Kısa Vadeli Karşılıklar14 39.191 34.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 39.191 34.317ARA TOPLAM85.739 75.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.739 75.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 117.493 118.127TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.493 118.127TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER203.232 193.930ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.732.053 24.678.489Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 543.669 543.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-61.252 -44.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-61.252 -44.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -61.252 -44.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 369.739 338.354Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 3.689.109 3.232.582Net Dönem Karı veya Zararı6.190.788 607.912TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.732.053 24.678.489TOPLAM KAYNAKLAR30.935.285 24.872.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -29.266 243.025 1.825.033 1.902.878 24.485.339 24.485.339Transferler15 95.329 1.407.549 -1.502.878 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -12.199 880.546 868.347 868.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -400.000 -400.000 -400.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -41.465 338.354 3.232.582 880.546 24.953.686 24.953.686Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489Transferler15 31.385 456.527 -487.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -17.224 6.190.788 6.173.564 6.173.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-120.000 -120.000 -120.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 543.669 -61.252 369.739 3.689.109 6.190.788 30.732.053 30.732.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.190.788 880.546 872.709 518.802DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.224 -12.199 -8.396 -8.804Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -17.224 -12.199 -8.396 -8.804Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.224 -12.199 -8.396 -8.804TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.173.564 868.347 864.313 509.998Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.173.564 868.347 864.313 509.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793815BIST