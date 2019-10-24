***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot:1 Sayfa:2Değişikliğin NedeniDipnot 1 de yer alan Hisse geri alım bildirim tablosunda işlem fiyatı bilgisi sehven hatalı bildirilmiştir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirketimizin 17.10.2019 tarihinde KAP'a açıklanmış olan 30.09.2019 tarihli Finansal Rapor dipnotlarının 2.sayfasında ve faaliyet raporu içerisinde yer alan "Hisse geri alım bildirim tablosu" nda işlem fiyatı sütununda sehven hatalı fiyat bilgisi girildiğinden ilgili dönem raporları yeniden KAP'da duyurulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794530BIST