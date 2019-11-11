***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş (ETYAT)İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş (ETYAT)İlgili Geri Alım Programının Tarihi15.02.2017Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 500.000 adet ETYAT hisse senedi 1,07-1,08 fiyat aralığından geri satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarETYAT 11/11/2019 399.550 % 1,99 1,07 % 15,5 159.820 Yoktur.ETYAT 11/11/2019 100.450 % 0,5 1,08 % 15 41.185 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797990BIST