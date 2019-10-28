***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıKLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 0,85 1,94 45,18 38,4 0 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 4,54 220.938,66 3,51 0,7EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1.933.100 1,1 1,28 2.474.368 39,27 7,84HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,48 0,1SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,75 2,9 4,46 3,33 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 3.500.000 0,7 1,02 3.570.000 56,66 11,32EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 5.501.766,5 6.300.448,39 100 19,97B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 4,38 4 685.000 1 15/02/2019 18,72 1,03 709.074,48 12,17 2,25TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 22,85 1,02 184.202,21 3,16 0,58TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,05 4 566.000 1 21/06/2019 17,25 1,02 575.530,06 9,88 1,82TRSAYGZ81118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,85 4 350.000 1 07/08/2019 20,9 1,04 365.292,64 6,27 1,16TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,46 4 2.000.000 1 31/05/2019 17,87 1,04 2.088.014,86 35,83 6,62TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 17,13 1,01 202.073,79 3,47 0,64TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 5,42 4 1.700.000 1 25/01/2019 16,73 1 1.703.865,6 29,24 5,4Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 5.681.000 5.828.053,64 100 18,47B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliTRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 13,84 1,06 953.070,58 100 3,02Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 900.000 953.070,58 100 3,02GRUP TOPLAMI- 6.581.000 6.781.124,22 100 21,5C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30/10/2019 TRT120325T12 14 8.015.342,47 0,79 25/10/2019 15,01 10.088.410 0,79 8.009.136,25 43,38 25,39REPO 30/10/2019 TRT140623T19 14 10.019.178,08 1,11 25/10/2019 15,01 9.013.460 1,11 10.011.420,31 54,23 31,74BPP 30/10/2019 BPP 13 440.783,56 440 25/10/2019 13,87 0 0 440.458,16 2,39 1,4GRUP TOPLAMI- 18.475.304,11 18.461.014,72 100 58,53ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 30.558.070,61 31.542.587,33 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.542.587,49 % 0 % 100,52B. HAZIR DEĞERLER11.908,87 % 0 % 0,04a) Kasa6.809,84 % 57,18 % 0,02b) Bankalar5.099,03 % 42,82 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.427,1 % 0 % 0,03a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar9.427,1 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)19.173,28 % 0 % 0,06D. BORÇLAR (-)-203.767,63 % 0 -% 0,65a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-22.510,17 % 11,05 -% 0,07c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-181.257,46 % 88,95 -% 0,58NET VARLIK DEĞERİ31.379.329,11 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,569 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25.10.2019 tarihli kağıt bazlı haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795117BIST