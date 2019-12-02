***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.12.2019 10:43
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TKBNK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş TRATKBNK91N6 0,85 1,94 46,46 39,49 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 4,92 239.431,32 3,77 0,74
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1.933.100 1,1 1,39 2.687.009 42,3 8,33
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,48 0,09
SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,75 2,9 4,97 3,72 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTYO00017 3.000.000 0,7 1,13 3.390.000 53,37 10,51
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 5.001.766,5 6.351.583,53 19,69 19,69
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 4,38 4 685.000 1 15/02/2019 15,28 1 688.058,18 11,91 2,13
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 22,85 1,04 187.873,25 2,77 0,54
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,05 4 566.000 1 21/06/2019 17,25 1,03 584.378,8 10,12 1,81
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 3,61 4 350.000 1 07/08/2019 15,26 1,01 353.559,62 6,12 1,1
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 17,13 1,02 205.160,87 3,55 0,64
TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 3,96 4 1.700.000 1 25/01/2019 16,73 1,01 1.729.335,53 29,93 5,36
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,46 4 2.000.000 1 31/05/2019 13,22 1,01 2.028.748,39 35,12 6,29
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.681.000 5.777.114,64 17,91 17,91
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
GRUP TOPLAMI
- 5.681.000 5.777.114,64 19,66 19,66
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/12/2019 TRT1102226T13 13,8 20.022.684,93 29/11/2019 14,79 21.451.575 0,93 20.022.684,93 99,5 62,08
BPP 02/12/2019 BPP 12,9 100.106,03 29/11/2019 13,76 100 100.106,03 0,5 0,34
GRUP TOPLAMI
- 20.122.790,96 21.451.575 20.122.790,96 62,39 62,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 30.805.557,46 32.251.489,13 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.251.489,3 % 0 % 100,5
B. HAZIR DEĞERLER
10.065,94 % 0 % 0,03
a) Kasa
4.606,84 % 45,77 % 0,01
b) Bankalar
5.459,1 % 54,23 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
9.722,3 % 0 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
9.722,3 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
19.173,28 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-199.586,43 % 0 -% 0,62
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-869,61 % 0,29 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-198.716,82 % 99,56 -% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ
32.090.864,39 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6045 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
29.11.2019 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801138
BIST