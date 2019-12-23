***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alacak bölüm yöneticisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiFakı Buluç DEMİRELTel : 0 312 201 88 00 Faks : 0 312 286 96 58 e-posta : fakibulucdemirel@euroyatirim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804751BIST