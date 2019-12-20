***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025 107.358,9 161.038,350 150,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 19.892.641,1 29.838.961,650 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 30.000.000,000 150,00000Para Bia haklarının, 1 adet nominal değerli payın 1-TL üzerinden kullandırılmasına,Sermaye artırımında (A) grubu pay sahibine (A) grubu, (B) grubu pay sahibine (B) grubu pay verilmesine,Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan Borsada satılmasına ve bu işlem için aracı kurum ile sözleşme imzalanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına veKAP'da duyurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804556BIST