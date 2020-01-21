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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.01.2020 11:09
GÜNCEL HABERLER



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvuru Tarihi Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025 107.358,9 161.038,350 150,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 19.892.641,1 29.838.961,650 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 30.000.000,000 150,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2020

Ek Açıklamalar
20.01.2019 tarih ve Saat:18.11'de KAP'a göndermiş olduğumuz bildirimizle aynı olup, ilgili şablonda SPK başvuru tarihi girilerek bildirimimiz yeniden gönderilmektedir.
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,20.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruda bulunulmuştur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813701


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QNBFB 89,35 6.024.692 % 14,99  
GEDIK 10,74 17.833.354 % 14,99  
BURVA 20,12 253.414 % 14,97  
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Sterlin 7,7250 7,7638 % 0,64  
Frank 6,1062 6,1430 % 0,25  
Riyal 1,5767 1,5846 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.557 -7,69  
Altın Gr. 297 297 -0,73  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.956 2.005 1,05  
Yarım 946 970 0,51  
Çeyrek 474 485 0,26  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 -0,08  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,00  
B. Petrol 64,16 64,16 -1,04  
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