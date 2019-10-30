***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 sı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-362.781 1.123.760Dönem Karı (Zararı)-45.309 9.449.083Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.208.071 -9.993.527Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 59.746 292.801Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.848.132Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -14.039.052Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 7.190.920Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 16 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-42.104 81.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 -22.479 39.360Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -19.625 -1.850Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0 43.506Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler183.412 -198.623Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 -212.380 -927.038Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 388.306 728.415Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 7.618 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -132 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -3.437.674Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.334.945 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 -1.334.945 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -74.180 132.215Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -15.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler890.599 1.668.204Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -56 -31Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-587 -88.200İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 10 93 -86.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -680 -2.134Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.274.752 1.389.764İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 11 2.289.312 1.395.552İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -14.560 -5.788Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 7.461 4.813Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-375.264 56.269İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -375.264 56.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 198 10.638Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-514.094 155.099İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 11 -514.329 149.855İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 235 5.244İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-501.811 139.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -562.167 54.260Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 60.356 85.592Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-362.781 1.123.760YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -6.556Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 - 18 0 -6.556FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI346.625 -888.174Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-926Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-926Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları346.625 -887.248Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 346.625 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -887.248YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.156 229.030NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 -16.156 229.030DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.592 49.830DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.436 278.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 46.436 62.592Finansal Yatırımlar8 56 112Ticari Alacaklar8.604 7.885İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 - 10 1.648 1.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 6.956 6.144Diğer Alacaklar5.604.106 7.892.358İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 - 11 5.569.828 7.859.140İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 34.278 33.218Peşin Ödenmiş Giderler12 4.542 12.003Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 210 214Diğer Dönen Varlıklar14 1.423.920 861.749ARA TOPLAM7.087.874 8.836.913TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.087.874 8.836.913DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar55.217.968 53.882.911Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 55.058.255 53.723.198Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 21.093 7.593Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 177.908 237.435Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 520 739Ertelenmiş Vergi Varlığı28 3.286.246 3.365.332TOPLAM DURAN VARLIKLAR71.120.550 69.910.825TOPLAM VARLIKLAR78.208.424 78.747.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 79.620Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 17.361.686 16.904.916Ticari Borçlar101.380 469.026İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 - 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 97.743 465.389Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 9.862 9.664Diğer Borçlar9.234.239 9.602.932İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 -11 9.227.375 9.596.303İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.864 6.629Kısa Vadeli Karşılıklar19 5.269 26.620Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 433.661 371.579ARA TOPLAM27.146.097 27.464.357TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.146.097 27.464.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar85.299 96.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 85.299 96.773Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 593.162 746.428TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER678.461 843.201TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.824.558 28.307.558ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.383.866 50.440.180Ödenmiş Sermaye21 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)950.885 961.890Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.337 -9.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -20.337 -9.332Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 692.434 692.434Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -11.267.128 -14.777.009Net Dönem Karı veya Zararı-45.309 3.509.881TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.383.866 50.440.180TOPLAM KAYNAKLAR78.208.424 78.747.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442Transferler-389.072 389.072Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.781 9.449.083 9.446.302 9.446.302Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -8.748 692.434 -14.777.009 9.449.083 55.408.744 55.408.744Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 961.890 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180Transferler3.509.881 -3.509.881Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.005 -45.309 -56.314 -56.314Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 950.885 692.434 -11.267.128 -45.309 50.383.866 50.383.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-45.309 9.449.083 -1.963.487 6.250.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.005 -2.781 -5.361 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -14.116 -3.565 -6.880 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.111 784 1.519 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 3.111 784 1.519 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.005 -2.781 -5.361 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-56.314 9.446.302 -1.968.848 6.250.373Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-56.314 9.446.302 -1.968.848 6.250.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795466BIST