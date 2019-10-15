***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2019 14:44
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793304
BIST
15:0195.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.645,12
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
15:015,8725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0544
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
15:016,4660
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0736
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4643
15:01282,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -2,43
|Açılış
|: 282,11
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80