***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2019 15:31
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793488
BIST
16:2993.616
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -1.641,97
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
16:295,8935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0233
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8834
16:296,5135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4930
16:29281,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 281,56
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17