***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2019 14:17
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803384
BIST
16:51110.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 820,40
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.579
16:515,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0235
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8127
En Düşük
5,7699
16:516,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4930
En Düşük
6,4332
16:51274,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,67
|Açılış
|: 274,29
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|8.953.111
|% 14,96
|
|TIRE
|3,40
|269.718.544
|% 14,86
|
|HATEK
|7,35
|17.931.591
|% 13,60
|
|BURVA
|5,45
|7.055.040
|% 11,68
|
|QNBFL
|61,35
|2.751.843
|% 11,55
|
|GLRYH
|1,98
|23.194.524
|% -14,66
|
|USAK
|1,80
|63.518.488
|% -13,88
|
|ETYAT
|1,31
|27.988.792
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,21
|73.265.580
|% -11,57
|
|ISKUR
|152.000,00
|152.000
|% -10,59
|
|THYAO
|13,95
|1.372.302.014
|% -0,78
|
|GARAN
|11,00
|659.905.920
|% 3,97
|
|KRDMD
|2,54
|565.487.145
|% 3,67
|
|ASELS
|19,66
|518.125.621
|% 0,67
|
|AKBNK
|8,02
|327.800.977
|% 1,91
|
|KRDMD
|2,54
|565.487.145
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,52
|214.826.002
|% 0,66
|
|THYAO
|13,95
|1.372.302.014
|% -0,78
|
|ISFIN
|3,24
|308.975.494
|% 3,85
|
|PETKM
|3,62
|327.590.279
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7280
|7,7668
|% 1,56
|
|Frank
|5,8809
|5,9163
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5431
|1,5508
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,03
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,80
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|3,00
|
|Tam
|1.810
|1.855
|-7,56
|
|Yarım
|875
|897
|-3,65
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,74
|