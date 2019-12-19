***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2019 16:20
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804354
BIST
17:11110.856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 280,96
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
17:115,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
17:116,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
17:11281,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,67
|Açılış
|: 281,92
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,81
|504.601.007
|% 16,77
|
|OYLUM
|5,29
|12.490.386
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,01
|17.258.277
|% 14,86
|
|EUKYO
|2,09
|6.930.338
|% 11,76
|
|EGCYO
|0,33
|66.557
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|5.811.272
|% -7,89
|
|MAALT
|56,00
|1.701.314
|% -6,67
|
|IEYHO
|0,58
|76.232.756
|% -6,45
|
|GUSGR
|2,36
|115.894.338
|% -6,35
|
|THYAO
|13,76
|637.411.508
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,81
|504.601.007
|% 16,77
|
|VESTL
|13,28
|294.941.053
|% 2,63
|
|SISE
|5,16
|221.868.902
|% 0,98
|
|ASELS
|19,24
|221.183.113
|% 0,10
|
|KRSTL
|1,81
|504.601.007
|% 16,77
|
|IEYHO
|0,58
|76.232.756
|% -6,45
|
|EKGYO
|1,44
|139.126.060
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,55
|219.136.897
|% 2,41
|
|ODAS
|2,21
|127.776.569
|% -2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7307
|7,7695
|% -0,01
|
|Frank
|6,0371
|6,0735
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5785
|1,5864
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,72
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,69
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|0,10
|
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