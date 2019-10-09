***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
09.10.2019 14:53
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Temmuz-Eylül 2019 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2019 2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.070 785 1.855 290 2.145 2.145
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
16.640 39.088 55.728 41.404 97.132 97.132
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
17.710 39.873 57.583 41.694 99.277 99.277
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
28.300.367 30.916.929 29.615.876 34.016.673 31.098.928 31.098.928
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,06257869 % 0,12896817 % 0,19443287 % 0,1225693 % 0,31922965 % 0,31922965
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791815
BIST