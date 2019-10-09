***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaTemmuz-Eylül 2019 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02BPP (günlük)% 0 % 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2019 2019 2019 2019 2019 2019Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)1.070 785 1.855 290 2.145 2.145Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)16.640 39.088 55.728 41.404 97.132 97.132Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)17.710 39.873 57.583 41.694 99.277 99.277Ortalama Net Aktif Değer (TL)28.300.367 30.916.929 29.615.876 34.016.673 31.098.928 31.098.928Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,06257869 % 0,12896817 % 0,19443287 % 0,1225693 % 0,31922965 % 0,31922965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791815BIST