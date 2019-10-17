***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.10.2019 18:15
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793821
BIST
18:0594.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 759,01
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
95.090
En Düşük
93.032
18:055,8671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0172
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8505
18:056,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
18:05281,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,15
|Açılış
|: 281,77
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44