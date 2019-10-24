***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.999.858.899 173.390.822 1.227.332.670 45.335.170Satışların Maliyeti17 -2.991.884.935 -171.381.703 -1.225.804.894 -44.364.579TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.973.964 2.009.119 1.527.776 970.591BRÜT KAR (ZARAR)7.973.964 2.009.119 1.527.776 970.591Genel Yönetim Giderleri18 -1.126.564 -885.169 -353.608 -317.928Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 14.585 10.773 5.492 3.809Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 0 -1.865ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.861.985 1.132.858 1.179.660 656.472TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 5.072 -10.333 223 -8.496FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976DÖNEM KARI (ZARARI)6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)/ 21 0,34340000 0,05610000 0,05900000 0,03240000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.406.735 -569.517Dönem Karı (Zararı)6.867.057 1.122.525Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.867.057 1.122.525Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.070 12.842Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 76.164 64.337Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.779 -6.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -11.779 -6.885Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-41.315 -44.610Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -41.315 -44.610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.516.608 -1.704.884Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.253.470İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.253.470Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 6.516.330 -2.311.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.660 -1.467İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.660 -1.467Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -3.627 -6.541Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.747 53.880İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 5.747 53.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 2.889 21.718Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.071 -714.350İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.071 -714.350Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.406.735 -569.517YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.000 -256.504Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -3.000 -256.504FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-200.000 -450.001Ödenen Temettüler-200.000 -450.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 13.203.735 -1.276.022NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.203.735 -1.276.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.367.445 8.093.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.571.180 6.817.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 20.571.180 7.367.445Finansal Yatırımlar13.188.427 19.663.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar13.188.427 19.663.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 13.188.427 19.663.442Diğer Alacaklar4.507 1.847İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.507 1.847Peşin Ödenmiş Giderler5.644 2.017İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 5.644 2.017ARA TOPLAM33.769.758 27.034.751TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.769.758 27.034.751DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 212.562 285.676Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 50TOPLAM DURAN VARLIKLAR212.562 285.726TOPLAM VARLIKLAR33.982.320 27.320.477KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.449 22.702İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 28.449 22.702Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 28.449 22.702Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 10.051 9.222Diğer Borçlar12.108 14.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.108 14.179Kısa Vadeli Karşılıklar14 32.611 30.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 32.611 30.551ARA TOPLAM83.219 76.654TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER83.219 76.654UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 121.613 116.412TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.613 116.412TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER204.832 193.066ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.777.488 27.127.411Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-35.495 -18.515Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.495 -18.515Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -35.495 -18.515Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 524.916 478.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 6.421.010 5.731.317Net Dönem Karı veya Zararı6.867.057 935.962TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.777.488 27.127.411TOPLAM KAYNAKLAR33.982.320 27.320.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647Transferler15 116.393 1.745.792 -1.862.185 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -9.254 1.122.525 1.113.271 1.113.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -450.001 -450.001 -450.001Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -16.572 478.647 5.731.317 1.122.525 27.315.917 27.315.917Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411Transferler15 46.269 689.693 -735.962Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -16.980 6.867.057 6.850.077 6.850.077Kar Payları15 -200.000 -200.000 -200.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -35.495 524.916 6.421.010 6.867.057 33.777.488 33.777.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.867.057 1.122.525 1.179.883 647.976DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.980 -9.254 -8.275 -6.679Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -16.980 -9.254 -8.275 -6.679Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.980 -9.254 -8.275 -6.679TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.850.077 1.113.271 1.171.608 641.297Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.850.077 1.113.271 1.171.608 641.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794583BIST