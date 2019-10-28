***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 4,54 220.938,65 4 0,65EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.131.519 1,14 1,28 2.728.344,32 49,39 8,04HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,55 0,09SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,75 2,94 4,46 3,37 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.000.000 0,75 1,27 2.540.000 45,98 7,48EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 4.200.184,65 5.524.386,34 100 16,27B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 4,38 4 1.030.000 1 15/02/2019 18,72 1,04 1.066.199,58 15,57 3,14TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 22,85 1,02 184.202,21 2,69 0,54TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,05 4 568.000 1 21/06/2019 17,25 1,02 577.563,73 8,44 1,7TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,85 4 400.000 1 07/08/2019 20,9 1,04 417.477,31 6,1 1,23TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 800.000 1 26/03/2018 17,13 1,01 808.295,16 11,81 2,38TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 5,42 4 1.700.000 1 25/01/2019 16,73 1 1.703.865,6 24,89 5,02TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,46 4 2.000.000 1 31/05/2019 17,87 1,04 2.088.014,86 30,5 6,15Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 6.678.000 6.845.618,45 100 20,16B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliTRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 700.000 1 01/12/2017 13,84 1,06 741.277,12 100 2,18Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 700.000 741.277,12 100 2,18GRUP TOPLAMI- 7.378.000 7.586.895,57 100 22,35C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30/10/2019 TRT110226T13 14 500.958,9 0,89 25/10/2019 15,01 562.150 0,89 500.571,01 2,4 1,47REPO 30/10/2019 TRT140126T11 14 14.026.849,32 1,44 25/10/2019 15,01 9.686.250 1,45 14.015.988,44 67,26 41,29REPO 30/10/2019 TRT200422T14 14 6.011.506,85 0,99 25/10/2019 15,01 6.055.410 0,99 6.006.852,19 28,83 17,69BPP 30/09/2019 BPP 13 314.559,18 314 25/10/2019 13,87 0 314,32 314.326,97 1,51 0,93GRUP TOPLAMI- 20.853.874,25 20.837.738,61 100 61,38ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 32.432.058,91 33.949.020,52 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.949.020,4 % 0 % 100,07B. HAZIR DEĞERLER8.377,37 % 0 % 0,02a) Kasa4.452,66 % 53,15 % 0,01b) Bankalar3.924,71 % 46,85 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.193,96 % 0 % 0,03a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar9.193,96 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)204.135,96 % 0 % 0,6D. BORÇLAR (-)-244.354,88 % 0 -% 0,72a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-24.607,79 % 10,07 -% 0,07c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-219.747,09 % 89,93 -% 0,65NET VARLIK DEĞERİ33.926.372,81 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,6963 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25.10.2019 tarihli kağıt bazlı haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795122BIST